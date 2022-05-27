Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 04:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kadın cinayeti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bornova'da eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.
Kazımdirik Mahallesi 296 Sokak'taki evlerinde N.Ş. ile eşi Rojda Ş. arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında N.Ş. yanındaki silahla eşi Rojda Ş.'ye ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Rojda Ş.'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan zanlı N.Ş'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: İzmir Kadına Şiddet
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