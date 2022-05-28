Haber Giriş: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 13:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van'da kaçak avlanmış 2,5 ton inci kefali ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir kamyonetin kasasında kaçak avlanmış 2,5 ton inci kefali ele geçirildi. Araç sürücüsüne 18 bin 500 lira ceza kesildi.
Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı’ya kaçak inci kefali götürüleceği bilgisini aldı.
Bunun üzerine jandarma ekipleri, takip ettiği bir kamyoneti sabaha karşı Tansu Mahallesi’nde durdurdu.
Kamyoneti kontrol eden ekipler, çuvallara doldurulmuş 2,5 ton ölü inci kefali ele geçirdi.
Sürücüye 18 bin 500 lira ceza
Araç sürücüsüne toplam 18 bin 500 lira ceza kesilirken, kamyonet 15 gün trafikten men edildi.
Ele geçirilen inci kefalleri imha edilmek üzere Muradiye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Etiketler: Van İnci Kefali
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