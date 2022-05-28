Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kırklareli ve Edirne'de öğle saatlerinde başlayacak kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın akşama kadar sürmesi bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.