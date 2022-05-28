Haber Giriş: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 12:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli ve Edirne için kuvvetli sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji, Kırklareli ve Edirne için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kırklareli ve Edirne'de öğle saatlerinde başlayacak kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın akşama kadar sürmesi bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Edirne Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Kırklareli Meteoroloji
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