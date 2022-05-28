Haber Giriş: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 16:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Antalya'da sıcaklık 37 dereceye ulaştı
[Fotoğraf: DHA]
Haziran ayına yaklaşmamıza günler kala yurdun büyük bölümünde yaz sıcaklıkları etkili olmaya başladı. Antalya'da termometreler 37 dereceye ulaşırken, kent sakinleri ve tatilciler sahillere akın etti.
Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı yaz günlerini aratmadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 92 yıllık verileri incelediğinde mayıs ayında sıcaklık rekoru en son geçen yıl 17 Mayıs'ta 41.7 derece ile kırıldı. Bugün ise kentte hava sıcaklığı 37, deniz suyu sıcaklığı da 25 derece olarak ölçüldü.
Kent sakinleri ve yerli yabancı tatilciler Konyaaltı Sahili’nde yoğunluk oluşturdu. Sahilde kimisi denize girdi kimi ise güneşlenmeyi tercih etti. Denizin ve sıcak havanın keyfini en çok çocuklar çıkardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça tatilcileri dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.
Etiketler: Antalya Hava Sıcaklıkları
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