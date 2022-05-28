Haber Giriş: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 15:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 130 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi
Ankara'da kaçakçılığa geçit verilmiyor. Kahramankazan ilçesinde 130 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramankazan ilçesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda karışımlı akaryakıt olduğu belirlenen 130 bin 232 litre ürün ele geçirildi.
Yakalanan karışımlı akaryakıtın Ankara'da tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.
Etiketler: Ankara Kaçak Akaryakıt Kaçakçılık
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