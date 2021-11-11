Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli adliyede
[Fotoğraf: AA]
Bolu merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, sabit ankesörlü hatlar üzerinden haberleştiği tespit edilen 6 şüphelinin 8 Kasım'da Bolu, İstanbul, Ankara ve Isparta'da yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalanmasının ardından aranan A.Y. ile E.U. da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K, A.E.D, M.B, A.G, M.M, C.Y, A.Y. ve E.U, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Bolu FETÖ Terörle Mücadele
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