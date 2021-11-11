Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 10:59Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adana'da 3,8 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Arşiv]
AFAD'ın verilerine göre Adana'nın Karaisalı ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Adana'nın Karaisalı ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 10.17'de meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 11, 2021
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Karaisali (Adana)
Tarih-Saat : 11.11.2021, 10:17:49 TSİ
Enlem : 37.3771 N
Boylam : 35.0366 E
Derinlik : 7.03 km
Detay : https://t.co/B1q1pTvpdv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Yerin 7,03 kilometre derinliğinde olan deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
İlçede dün de 3,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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