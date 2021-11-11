Halfeti İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede gerçekleşen otomobil hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin ilçeye girdikleri aracı tespit etti.

Çaldıkları araca çalıntı plaka taktılar

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, hırsızlık şüphelilerinin çaldıkları otomobile başka bir aracın çalıntı plakasını taktıklarını belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve Halfeti ile Bozova Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, zanlıların söz konusu aracı çalıntı plakalarla kent merkezinde kullandıkları tespit edildi.

Araç sahibine teslim edildi

Düzenlenen operasyonla İ.B. ve M.Ö. gözaltına alındı. Çalınan araç ise sahibine teslim edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızlardan birinin tanınmamak için kafasına peluş taktığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.