55 yaşındaki Zeki Kurt, Kahramanmaraş'ta bin 200 rakım yüksekliğindeki Gölpınar Mahallesi'nde ailesiyle yaşıyor.

Orman bekçiliği görevini sürdüren Kurt, vaktinden kalan sürede sürüsünü otlatıyor.

Yılın 6 ayını ağaç evde geçiren Kurt ailesinin hayat hikayesi ise bir o kadar farklı.

Ormanın içinde renkli bir yaşam

Yaklaşık 15 metrelik ağacın gövdesinde, yerden 8 metre yükseklikte yer alan, içerisinde 10 kişinin konaklayabileceği ağaç ev, renkli çatısı ve eşsiz manzarasıyla dikkat çekiyor.

Ağaç evin içerisini yöre kültürüne uygun olarak dizayn eden aile, dostlarıyla gönül çayı içmeyi de ihmal etmiyor.

"Uykusu çok güzel"

Ağaç evlerinin Kalamak sediri olduğunu anlatan Zeki Kurt, "Oksijen güzel köyümüzde. Tabi gelenimiz gidenimiz çok oluyor ağaç evimiz olduğu için. 30 yıldan beri ağaç evdeyim. 6 ay kalıyoruz bu ağaç evde. Bu evden çocuklar da memnun. Akşam olduğu zaman çayımızı, yemeğimizi ağaç evde yeriz. Saat 11’e kadar da ağaç evde otururuz. Tertemiz havasını alırız. Çocuklarımla sohbet ederiz. Uykusu çok güzel. Gelen misafirlerim güzel uyuyor. Kazma kürekle çalışıyoruz. Fasulye ekeriz, kiraz olur hale göndeririz işte. Ufak tefek harçlığımız gelir. Hayvancılığımız da var" dedi.

"Havası bambaşka"

7 çocuğuyla doğada iç içe yaşadığını söyleyen Emine Kurt ise, ağaç evde vakit geçirmekten oldukça memnun:

"Malcılıkla uğraşıyoruz. Köyün havasını seviyoruz. Havası bambaşka, suyu öyle. Yeri rahat. Çok seviyorum burayı. Bağ bahçe işlerimiz var. Çocuklarımızla bakıyoruz. Maraş’a gidip her ihtiyacımızı görüp geri geliyoruz. Temiz havamız, güzel yerimiz var."