Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te motosikletin çarptığı 2 çocuk yaralandı
Bilecik'te 15 yaşındaki motosiklet sürücüsünün çarptığı 2 çocuk yaralandı.
Bilecik İsmetpaşa Mahallesi'nde seyir halindeki Berkay E. yönetimindeki motosiklet, Çağrı Sokak'tan yola çıkan Sude Y. ve Sümeyye A. çarptı.
Kazada yaralanan 2 çocuk, sağlık ekipleri tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Bilecik Trafik Kazası
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