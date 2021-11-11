Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 10:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mersin'de siber dolandırıcılık operasyonu: 15 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Mersin Jandarma ekipleri, bilişim sistemlerini kullanarak 3 milyon lira haksız kazanç sağladığını belirlediği kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık yapanlara karşı harekete geçti.
8 ay süren çalışmaların sonucunda, yatırım danışmanlığı ve sanal para vaadiyle dolandırıcılık yapan 15 şüpheli tespit edildi. Belirlenen 17 adrese operasyon düzenlendi.
Yaklaşık 3 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen 15 kişi gözaltına alındı.
Çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.
Gözaltına alınanların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Mersin Dolandırıcılık Siber Suçlar
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