Mersin'de, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık yapanlara karşı harekete geçti.

8 ay süren çalışmaların sonucunda, yatırım danışmanlığı ve sanal para vaadiyle dolandırıcılık yapan 15 şüpheli tespit edildi. Belirlenen 17 adrese operasyon düzenlendi.

Yaklaşık 3 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen 15 kişi gözaltına alındı.

Çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Gözaltına alınanların jandarmadaki işlemleri sürüyor.