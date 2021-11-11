Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolcu otobüsü tıra çarptı: 7 yaralı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu biri ağır 7 kişi yaralandı.
Arif Nas idaresindeki yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Gökçealan köyü yakınlarında Mehmet Ali Bakan'ın kullandığı tıra arkadan çarptı.
Kazada otobüsteki yolculardan Resul Çakır, Rabia Akbaba, Deniz Sert, Durdu Ateş, Lokman Sertaç, Fatoş ve Berçem Epözdemir yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Çakır'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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