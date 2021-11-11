Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de sosyal medya dolandırıcılığı: 15 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.
Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin'de bilişim sistemlerini kullanarak yaklaşık 3 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, 8 aylık çalışma sonucunda Mersin’nin çeşitli ilçelerinde sosyal medya hesapları üzerinden insanları özendirerek, "yatırım danışmanlığı, sanal para ve iş bulma" vaatleriyle dolandırıcılık yapan 15 şüpheliyi tespit etti.
15 zanlı yakalandı
Belirlenen 17 adrese düzenlenen operasyonda 15 zanlı yakalandı. Adreslerde, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.
Etiketler: Dolandırıcılık Mersin Siber Suçlar Sosyal Medya
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