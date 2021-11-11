Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar Katarlı mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Atiyye ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile İstanbul’da bir araya geldi.
Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişi yapıldı. Ayrıca askeri eğitim için iş birliğinin artması konusuna da yer verildi.
Etiketler: Hulusi Akar Katar Milli Savunma Bakanlığı
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