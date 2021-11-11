Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile İstanbul’da bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişi yapıldı. Ayrıca askeri eğitim için iş birliğinin artması konusuna da yer verildi.