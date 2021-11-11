İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince Çankırı, Kastamonu ve Denizli'deki haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlıklarına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.