Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 10:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Eskişehir'de 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Eskişehir'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2’si çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Kasım'da belirlenen adreslere Özel Harekat Şube Müdürlüğünün de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon sonrasında 9 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. 7 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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