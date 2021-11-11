Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 10:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 2 gözaltı
İzmir'de düzenlenen operasyonda Suriye'de terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD adına faaliyet gösterdikleri suçlamasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Suriye'nin Halep kentinde terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD adına faaliyet yürüten ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen S.M., ve A.M. yakalandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'nin Halep kentinde, terör örgütü PKK/YPG adına silahlı mücadele yürüttüğü belirlenen S.M.'nin Menderes ilçesinde, A.M.'nin ise Bornova'da olduğunu belirledi.
Teknik ve fiziki takibe alınan şüpheliler, geçen salı günü sabah saatlerinde, adreslerine yapılan operasyonlarla yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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