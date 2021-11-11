Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, 26 yaşındaki H.Ş.K'nin kullandığı otomobil, Ürgüp-Mustafapaşa kara yolu kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Yaralanan sürücü ve araçtaki A.E., ekiplerce hastaneye kaldırıldı.

A.E, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.