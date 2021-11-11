Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'de istinat duvarına çarparak kaza yapan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, 26 yaşındaki H.Ş.K'nin kullandığı otomobil, Ürgüp-Mustafapaşa kara yolu kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Yaralanan sürücü ve araçtaki A.E., ekiplerce hastaneye kaldırıldı.
A.E, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Nevşehir Trafik Kazası
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