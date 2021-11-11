İzmir’in Menemen ilçesinde gece devriyesi yapan bekçiler park halindeki araçların lastiklerinin kesildiğini fark etti.

Bekçiler, polis ekiplerinden destek isteyerek inceleme başlattı. İnik olan lastikleri incelediklerinde lastiklerin kesici bir alet ile kesildiğini fark eden polis ekipleri, durumun anlaşılması üzerine araç sahiplerine ulaşarak bölgede tespit çalışmaları başlattı.

Araç lastiklerini bıçakla patlattılar

Toplamda 37 aracın lastiklerinin sebepsizce kesildiğini fark eden ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan detaylı incelemelerde elektrikli motor ile dolaşan iki kişi araçların yanlarında durarak lastiklerini bıçakla patlattığını tespit etti.

Kimlik bilgilerine ulaşan ekipler M.G. ve E.A. isimli şüphelileri sabah olmadan adreslerinde gözaltına aldı.

"Alkolün etkisiyle yaptık"

Şüphelilerin emniyetteki ilk ifadelerinde, alkollü olduklarını ve alkolün etkisiyle böyle bir şey yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.G. ve E.A., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.