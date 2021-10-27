Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ hükümlüsü firari 8 eski polis yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da haklarındaki hapis cezaları kesinleşen FETÖ hükümlüsü 8 eski polis yakalanarak cezaevine gönderildi.
FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve tutuksuz yargılanan 8 eski polis hakkında, cezalarının kesinleşmesi üzerine tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonla eski komiser yardımcıları T.S, M.K, eski başpolis M.E.E. ile eski polis memurları M.K, E.O, A.T, A.A. ve A.B'yi yakaladı.
M.K. ve E.O'nun 7 yıl 6'şar ay, diğerlerinin 6 yıl 3'er ay hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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