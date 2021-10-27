Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden 22 Ekim'de yapılan açıklamada, 28 Eylül'de İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi'ne atanan ve sosyal medyada tartışma konusu olan bir öğretim üyesinin, doçentlik belgesiyle ilgili oluşan tereddütün ciddiyetle takip edildiği, gelen belge üzerine bahse konu kişinin atanmasının iptal edildiği duyurulmuştu.

Rektörlük, 22 Ekim'de İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi'ne ataması iptal edilen öğretim üyesi Z.Z.A.L. hakkında, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Şikayet üzerine polis merkezine ifadeye gelen Z.Z.A.L, "dolandırıcılık" ve "evrakta sahtecilik" suçlarından gözaltına alındı.

Z.Z.A.L'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.