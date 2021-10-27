Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Öğretim üyesinin doçentlik belgesi sahte çıktı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray Üniversitesi'nde doçentlik belgesi sahte olduğu anlaşılan ve hukuki süreç başlatılan öğretim üyesi gözaltına alındı.
Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden 22 Ekim'de yapılan açıklamada, 28 Eylül'de İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi'ne atanan ve sosyal medyada tartışma konusu olan bir öğretim üyesinin, doçentlik belgesiyle ilgili oluşan tereddütün ciddiyetle takip edildiği, gelen belge üzerine bahse konu kişinin atanmasının iptal edildiği duyurulmuştu.
Rektörlük, 22 Ekim'de İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi'ne ataması iptal edilen öğretim üyesi Z.Z.A.L. hakkında, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.
Şikayet üzerine polis merkezine ifadeye gelen Z.Z.A.L, "dolandırıcılık" ve "evrakta sahtecilik" suçlarından gözaltına alındı.
Z.Z.A.L'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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