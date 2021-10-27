Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sit alanında kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde, sit alanında iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Eserler müzeye teslim edildi.
Mersin'de Yeğenli Mahallesi'ndeki ikinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler çalışma başlattı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi iş makinesiyle kazı yaparken yakaladı.
Bölgedeki aramalarda, antik döneme ait olduğu değerlendirilen 6 eser ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Eserler, Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Mersin
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