Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 09:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-DHA
Tıra çarpan servis aracı devrildi: 8 yaralı
Beylikdüzü Ambarlı Limanı yolunda tıra arkadan çarpan servis aracı devrildi. Kazada 8 kişi yaralanırken, yol trafiğe kapandı.
İddiaya göre, Beylikdüzü Ambarlı Limanı yolunda, servis minibüsü tıra arkadan çarparak devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı, yol trafiğe kapandı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
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