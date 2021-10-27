Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 02:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Maltepe'de makas atarak ilerleyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önündeki taksiye çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 00.30 sıralarında D-100 Karayolu Maltepe mevkii Kartal istikametinde meydana geldi.
Kimliği henüz belirlenemeyen ve makas atarak ilerlediği öne sürülen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önünde ilerleyen taksiye çarptı.
Taksi, çarpmanın şiddetiyle savrularak bariyerle çarparken aynı istikamette seyir halindeki otomobil sürücüsünün kazayı geç fark etmesi üzerine duramayarak araçlara arkadan çarptı.
Kazada taksi sürücüsü ve makas atan otomobilin sürücü ve yolcusu yaralandı. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul
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