Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 00:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da tartıştığı apartman görevlisini öldüren zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Konya'nın merkez Karatay ilçesinde tartıştığı apartman görevlisini bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Erenler Mahallesi'ndeki sitede oturan Ahmet Ü., otoparkta duran otomobilinin çizildiğini fark etti. Bunun üzerine apartman görevlisi Adem Topbaş ile aracına göz kulak olmadığı için tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Ü.'nün bıçakla yaraladığı Topbaş, site yakınlarındaki markete sığındı.
Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Topbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı polis ekiplerince yakalandı.
Öte yandan, Topbaş'ın iki çocuğundan birinin 20 gün önce dünyaya geldiği öğrenildi.
Etiketler: Konya
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