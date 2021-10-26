Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 23:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Yağlıdere-Espiye kara yolu Ömerli mahallesi mevkiinde, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunanlardan İsmail Bayram olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Musa Kandemir, Hüseyin Kahveci, Muhammet Kübüç, Osman Can Serbes ve Yunus Çil ise Yağlıdere ve Espiye Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.
Etiketler: Giresun Trafik Kazası
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