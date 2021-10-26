Yağlıdere-Espiye kara yolu Ömerli mahallesi mevkiinde, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunanlardan İsmail Bayram olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Musa Kandemir, Hüseyin Kahveci, Muhammet Kübüç, Osman Can Serbes ve Yunus Çil ise Yağlıdere ve Espiye Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.