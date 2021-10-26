Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 22:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın’da 19 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botta yakalanan 19 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, lastik botu durdurarak 19 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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