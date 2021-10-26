Türkiye'de 22.28 itibarıyla 48 milyon 329 bin 394'ü ikinci doz olmak üzere toplam 115 milyon 690 bin 922 aşı yapıldı.

37 il mavi kategoride

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Kocaeli'nin de ikinci dozda yüzde 75'i geçtiğini duyurdu:

"Kocaeli ikinci doz aşı oranında yüzde 75’in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız."

Böylece mavi kategorideki illerin sayısı 37 oldu.