Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 21:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da metro arızalandı, yolcular tünelde yürüdü
[Fotoğraf: AA ]
Yenikapı-Kirazlı M1B Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza sebebiyle seferler, Yenikapı ile Bağcılar istasyonları arasında aksamalı olarak yapıldı. Yolcuların Bağcılar Meydan ile Kirazlı durakları arasında yürümesi cep telefonuyla böyle görüntülendi.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır" bilgisine yer verildi.
Bu arada, arıza nedeniyle vatandaşların Bağcılar Meydan ile Kirazlı durakları arasında yürümek zorunda kaldığı görüldü. Bu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü duyuruldu.
Etiketler: İstanbul
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