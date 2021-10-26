Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 21:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de altın işlemeli el yazması 5 Tevrat ele geçirildi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1000 yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli el yazması 5 Tevrat ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollarla tarihi eser niteliğinde kitapların getirildiği bilgisine ulaşıldı.
Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, yaklaşık 1000 yıllık olduğu değerlendirilen, farklı hayvan derilerine altın işlemeli, el yazması 5 Tevrat ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kültürel Miras Mardin Tarihi Eser
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