Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 22:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Firari FETÖ hükümlüsü Düzce'de yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Düzce'de "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma" suçundan aranması ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahsın yakalandığı duyuruldu.
Açıklamada, “Düzce İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. isimli şahıs Akçakoca ilçesi Çayağzı köyünde ikamet ettiği evde yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Düzce
Sıradaki Haber
Kocaeli mavi kategorideki iller arasına geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz