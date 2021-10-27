Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 10:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da, Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Eylül ile 6 Ekim arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.
Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada, 1 kilo 262 gram esrar ele geçirdi.
Jandarma 16 şüpheliyi de gözaltına aldı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu
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