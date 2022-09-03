Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi 02:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih’te spor salonuna silahlı saldırı: 1 ölü
[Fotograf: AA]
Fatih’te bir spor salonunda silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Seyyid Ömer Mahallesi'ndeki spor salonunda bir kişi silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi.
Söz konusu kişinin hayatını kaybettiğinin belirlenmesinin üzerine olay yeri inceleme ekipleri spor salonu içinde ve çevresinde bir süre çalışma yaptı.
Cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul
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