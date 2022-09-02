İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, 2 Ağustos sabahı saat 08.00-10.00 arası, İzmir Çevreyolu Onur Mahallesi yakınlarında dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada, emniyet şeridini ihlal ederek diğer sürücülerin hakkını gasp eden ve trafiği tehlikeye atan 25 sürücü ile seyrederken iletişim araçlarını eline alarak kullanan, emniyet kemeri veya kask takmayan 24 sürücüye toplam 45 bin lira idari ceza uygulandı.

Emniyet şeridini işgal edenler dronla tespit edildi

Emniyet şeridinden ilerlemek isteyen araç sürücüleri, polis ekipleri tarafından havadan dronla görüntülendi.

Polis ekiplerini gören araç sürücülerinin, orta ve sol şeride geçerek kendilerini gizlemeye çalıştığı görüldü.