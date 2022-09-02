Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 18:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da orman yangını
[Fotograf: AA]
Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Gavur Höyüğü mevkiindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda personel sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.
Etiketler: Hatay Orman Yangını
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