Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 16:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kontrolünü kaybettiği ATV ile duvara çarptı
[Fotograf: İHA]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği ATV aracı, duvara çarptı.
Kaza, Emek Mahallesi Muradiye Caddesinde meydana geldi. Kamil Özer idaresindeki ATV sürücüsü, hız kesici kasise hızla girip aracın kontrolünü kaybederek bir iş yerinin önündeki duvara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle arka kısmı havaya kalkan araçtaki sürücü yere düştü. Ölümden dönen sürücünün o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Karabük Trafik Kazası
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