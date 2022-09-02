Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 16:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
[Fotograf: DHA]
Tekirdağ'da aniden bastıran ve 15 dakika süren sağanağa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
Hava sıcaklığının 30 derece olduğu Tekirdağ'da aniden sağanak bastırdı.
Yaklaşık 15 dakika süren yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlar ve duraklara sığındı.
Meteoroloji yetkilileri, Tekirdağ'da yer yer hafif yağışlar beklendiğini belirtti.
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