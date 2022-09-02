Ankara Valisi Vasip Şahin'i, kimliği belirsiz kişiler telefonla arayarak dolandırmaya çalıştı. Şüpheliler, Vali Şahin'den çeşitli bahanelerle yüklü miktarda para istedi.

Şahin'i, eşi ve çocuklarına zarar vermekle de tehdit etti. Vali Şahin'in, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Kimlikleri tespit edilen 10 kişilik çeteye Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 4'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 3'ü 'tehdit', 'hakaret' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı. 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise emniyette sürüyor.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin evlerinde ele geçirilen dijital materyaller inceleniyor. Olayda terör bağlantısının olup olmadığı da araştırılıyor.