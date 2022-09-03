İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince kent genelinde gerçekleştirilen uygulamada, 16 bin 299 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 27 şüpheli gözaltına alındı.

Denetimlerde, 10 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 5 kesici aletin yanı sıra 2,4 gram eroin, 6 gram esrar, 15 gram sentetik uyuşturucu, 176 uyuşturucu hap ile 91 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Uygulama kapsamında ayrıca 5 bin 631 araç kontrol edildi, çalıntı 2 araç, 8 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklete el konuldu, 106 araca 224 bin 65 lira para cezası uygulandı, 5 araç trafikten men edildi.

Toplam 151 umuma açık iş yerinin denetlendiği uygulamada, 2 iş yerine kumar oynatıldığı için adli, 15 iş yerine de usulsüzlük tespit edilmesi nedeniyle idari işlem yapıldı, 1 kişiye 277 lira ceza kesildi.

Denetimlerde, dilencilik yapan 13 kişiye de 3 bin 601 lira idari ceza uygulandı.