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Fatih’te metruk bina yandı30 Aralık 2019 Pazartesi 06:11 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 06:27
İstanbul Fatih’te, iki katlı metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
[Fotoğraf: İHA]
Fatih Demirtaş Mahallesi'ndeki iki katlı metruk bir binada yangın çıktı.
Yangın, yan binanın çatı katına sıçrayınca, binadakiler tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara yol açtı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: yangın metruk bina fatih Demirtaş Mahallesi ahşap bina