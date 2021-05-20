Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 12:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eyüpsultan'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: DHA]
Eyüpsultan'da bir binanın çatısında çıkan ve bitişiğindeki apartmana da sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Rami Cuma Mahallesi Sedat Bora Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında, tadilat sırasında yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Binanın bitişiğindeki bir apartmanın çatısına da sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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