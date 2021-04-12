Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 12:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Evlat nöbetine 1 aile daha katıldı
[Fotoğraf: AA ]
Diyarbakır Anneleri'nin evlat nöbetine bir aile daha katıldı. HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 226'ya yükseldi.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti sürüyor.
Batman'dan Diyarbakır'a giden Hülya Bayar, kardeşi Dilan Basir için eyleme başladı.
Bayar, 23 yaşında kaçırılan ve 7 yıldır görmediği kardeşini istiyor.
Aile sayısı yeni katılımla 226'ya yükseldi,, bugüne kadar 24 aile evladına kavuştu.
Etiketler: Evlat Nöbeti HDP Terör Örgütü Terörle Mücadele
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