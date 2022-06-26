İstanbul Bağcılar'da 6 katlı bir apartmanda bulunan bir dairede iddiaya göre ilaçlama yapıldı. Yapılan ilaçlama sonucunda, binada bulunan kişilerden 2’si çocuk olmak üzere 16 kişi zehirlendi.

Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi. Zehirlenen kişilere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra zehirlenen vatandaşlar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.