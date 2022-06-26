Haber Giriş: 26 Haziran 2022 Pazar 04:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Evini ilaçlattı: Binada 16 kişi zehirlendi
İstanbul Bağcılar’da 6 katlı bir binada oturan vatandaş evini ilaçlattı. İlaçlama sonrasında binada yaşayan 16 kişi zehirlendi.
İstanbul Bağcılar'da 6 katlı bir apartmanda bulunan bir dairede iddiaya göre ilaçlama yapıldı. Yapılan ilaçlama sonucunda, binada bulunan kişilerden 2’si çocuk olmak üzere 16 kişi zehirlendi.
Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi. Zehirlenen kişilere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra zehirlenen vatandaşlar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: İstanbul
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