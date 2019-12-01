Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 20 gün önce, Yenikent Mahallesi'nde Hekim Çaka'ya ait evin bodrum katında 217 canlı akrep ele geçirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, akrepleri doğaya saldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü, hakkında işlem başlatılan Çaka'ya, "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek"ten 60 bin 163 lira ceza verdi.

Çaka, evinin bodrumunda akrep yetiştirme tesisi kurma girişiminde bulunduğunu ancak gelirinin yetersizliği nedeniyle oluşturamadığını savunarak, "50 bin liradan fazla harcadım ancak yetmedi. Bana 60 bin163 lira ceza verildi. Böyle bir ceza verildiğini bilmiyordum" dedi.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri 9 Kasım'da, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Yenikent Mahallesi'ndeki bir evde arama yapmış, evin bodrum katında şeffaf kutularda 217 canlı akrep ele geçirilmişti. Akrepler daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibine teslim edilmişti.

Kaynak: AA