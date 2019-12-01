Botlarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 99 düzensiz göçmen yakalandı01 Aralık 2019 Pazar 11:37 - Son Güncelleme 01 Aralık 2019 Pazar 11:48
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru seyreden 3 bottaki 99 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkarıldı.
Ege Denizi'nin kuzeyindeki Müsellim Boğazı'nda yasa dışı geçişleri önleme çalışmaları kapsamında devriyeye çıkan Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, yabancı uyrukluların bulunduğu 3 lastik botu durdurdu.
"TCSG KB 4301" Bot Komutanlığı ekipleri Hıyarlık mevkii açıklarında Afganistan uyruklu 17, Küçükkuyu beldesi açıklarında Suriye, Filistin, Yemen, Senegal, Kongo, Gine ve Güney Afrika uyruklu 34 kişiyi yakaladı. "TCSG 28" Bot Komutanlığı görevlileri de Burunucu mevkii önlerinde 48 Afganistan uyruklu kişiyi alıp kıyıya götürdü.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolunda giyecek ve yiyecek yardımı yapılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA