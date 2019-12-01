İstanbul’un çeşitli noktalarında magandalar, trafikte dehşet saçmaya devam ediyor.

Son olarak TEM Otoyolu Esenyurt bağlantı yolunda otomobille seyir halinde olan bir sürücü, araçların arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü.

Dakikalarca bu şekilde giden sürücü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

Sosyal medyada paylaştılar

Şile Otoyolu Çekmeköy Taşdelen mevkiinde kaydedilen görüntülerde de bir sürücünün otoyol üzerinde seyrettiği esnada birkaç aracın arasında makas atarak tehlikeli bir şekilde geçiş yaptığı görüldü.

Trafikte terör estiren magandalar, yürekleri ağızlara getiren o görüntüleri kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye sokan 2 sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA