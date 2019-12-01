Türkiye
Adıyaman ve Gaziantep'te sis nedeniyle uçak seferleri iptal01 Aralık 2019 Pazar 11:34 - Son Güncelleme 01 Aralık 2019 Pazar 11:45
Adıyaman ve Gaziantep'te yoğun sis etkili oluyor. Sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.
[Fotoğraf: AA (arşiv) ]
Adıyaman'da sabahtan bu yana etkisini artıran sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.
Adıyaman Havalimanı'ndan İstanbul ve Ankara'ya karşılıklı yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi.
Öte yandan Adıyaman'ın Kahta ilçe merkezinde sabah saatlerinden itibaren sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düşerken, trafikte de zaman zaman aksamalar yaşanıyor.
Gaziantep'te de sis nedeniyle İstanbul ve Ankara'ya karşılıklı yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: uçak seferleri iptali sis Gaziantep Adıyaman