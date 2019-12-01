İçişleri Bakanlığı'nın, havaalanlarında başlattığı "Yolcu Memnuniyeti Ölçme ve Değerlendirme Anket Çalışması" kapsamında, havaalanlarına yerleştirilen cihazlarla yolculara hizmet veren pasaport polislerinin genel davranış ve tutumlarını değerlendirmeye aldı.

Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerine sahip anket cihazlarıyla yapılan uygulamada, yolcuların pasaport polisi hizmetlerinden memnun oldukları ya da olmadıkları durumlar ortaya çıkarılarak, eksik görülen hususlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılması amaçlandı.

Yeleklerin ön kısmında "Turkey" yazıyor

İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığı pasaport polislerinin kıyafetlerinde değişikliğe gitti.

Bu kapsamda, hudut kapılarında 100 milyondan fazla yolcuyu karşılayan pasaport polisleri artık Turkuaz renkli ve ön kısmında "Turkey" yazısı bulunan özel tasarım polis yeleği giyecek.

3 bin personelle pasaport kontrol hizmeti veriliyor

Tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyanın ilgisini çeken Türkiye, her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor. Coğrafi konumuna bağlı olarak hava, deniz, kara ve demiryolu sınır kapılarına sahip Türkiye’de 101 deniz, 64 hava, 30 kara ve 8 demiryolu olmak üzere toplam 203 hudut kapısı bulunuyor. Bu kapılarda yaklaşık 3 bin personelle bin 350 kontuarda pasaport kontrol hizmeti veriliyor.

2019’da 114 milyon yolcu hudut kapılarından giriş-çıkış yaptı

Her gün binlerce yolcunun giriş -çıkış yaptığı hudut kapılarında, 2000 yılında giriş-çıkış yapan yolcu sayısı 29 milyon iken, 2010 yılında bu sayı 75 milyona, 2018 yılında 109 milyona yükseldi. 2019’da ise 114 milyon yolcu giriş-çıkış gerçekleştirdi. Bu yolcuların 84 milyonunu yabancılar oluşturdu. Son yirmi yıl esas alındığında hudut kapılarında yolcu giriş-çıkış sayılarında yüzde 275’lik artış görüldü.

Kaynak: TRT Haber