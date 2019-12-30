Eskişehir'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Seyitgazi ve Mihalıççık ilçelerinde eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, olumsuz hava koşulları dolayısıyla Seyitgazi ve Mihalıççık’ta ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 31 Aralık Salı tatil edildiğini belirtti.

Kaynak: AA