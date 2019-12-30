Sabah saatlerinde Mezitler bölgesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle bir çok tır kazası meydana geldi.

Yaşanan kazalar sebebiyle kapanan trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Gidiş-geliş yönündeki kazaların ardından jandarma ekipleri tarafından yol araç trafiğine kapatıldı.

Kaza yapan araçların yoldan çekilmesi sonrası ulaşım yeniden sağlandı.

Kaynak: İHA