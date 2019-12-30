Türkiye
Bursa-Ankara kara yolunda ulaşım aksadı30 Aralık 2019 Pazartesi 17:24 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 00:24
Bursa-Ankara yolunun Mezitler bölgesinde yoğun kar yağışı sebebiyle kazalar yaşandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol, kaza yapan araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Sabah saatlerinde Mezitler bölgesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle bir çok tır kazası meydana geldi.
Yaşanan kazalar sebebiyle kapanan trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.
Gidiş-geliş yönündeki kazaların ardından jandarma ekipleri tarafından yol araç trafiğine kapatıldı.
Kaza yapan araçların yoldan çekilmesi sonrası ulaşım yeniden sağlandı.
Kaynak: İHA